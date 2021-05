Leverkusen/Köln : Dialog mit Transportbranche zu Lkw-Raststätte

Leverkusen/Köln Die Diskussion um fehlende Lkw-Stellplätze nimmt weiter Fahrt auf. Sie war Thema einer Gesprächsrunde im Gewerbegebiet in Köln-Niehl.

Die Initiative Lev-contra-Raststätte wies darauf hin, dass für fehlende Stellplätze in Kölner Gewerbegebieten keine Rastanlage in Leverkusener Wohngebieten herhalten könne. Kölner Kommunalpolitiker drängten auf eine Lösung mit hygienischen Stellplätzen für bisher wild campierende Lkw-Fahrer. Bernd Petelkau begründete die Absage eines Stellplatzes im Bereich Niehl mit anderweitigen Planungen und bestehenden Ausgleichsflächen in diesem Gewerbegebiet.