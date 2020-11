Naherholungsgebiet im Duisburger Westen : Alte Autoreifen illegal im Baerler Busch entsorgt

Niederrhein Im Waldgebiet Baerler Busch haben Unbekannte offenbar eine ganze Lkw-Fuhre alter Autoreifen illegal abgeladen. Sie lagen mitten im Wald am Hauptweg, vom Baerler Sportplatz aus etwa 200 Meter den Hauptwaldweg entlang.

Bei der Polizei ist eine Anzeige zu den illegal abgeladenen Autoreifen eingegangen. Die Ermittlungen laufen, Details konnte die Polizei noch keine nennen. Eigentümer des Waldes ist der Regionalverband Ruhr, der sich mit der Polizei in Verbindung setzen will. „Wir werden die Reifen natürlich abtransportieren lassen, dazu sind wir als Eigentümer verpflichtet“, sagte RVR-Pressesprecherin Barbara Klask. So wie im Baerler Busch werde auch in vielen anderen Waldgebieten wild Müll und Abfall entsorgt. Es sei meist kaum möglich, den Tätern auf die Spur zu kommen, sagte Klask.