Waldkindergarten in Alpen : Alpens Wurzelzwerge haben ihre beiden Bauwagen bezogen

Alpen Der Winter kann kommen: Die Bauwagen für den Alpener Waldkindergarten sind schon im Frühjahr eingetroffen. Nun ist der Innenausbau abgeschlossen und die Unterkunft offiziell abgenommen.

Die beiden Bauwagen wurden mit einer Eingangsbox verbunden. Diese soll vor allem als „Matschschleuse“ dienen. „Man kann sich leicht vorstellen, wie die Kinder nach einem Herbsttag im Wald aussehen“, sagt Ridder mit einem Lächeln. In den Bauwagen finden die aktuell 22 Waldkinder alles, was es zum Aufwärmen braucht. Geheizt wird mit Holzöfen, auf denen auch Tee gekocht werden kann. Der Unterschlupf der Waldzwerge ist auch mit einer kleinen Küche, einer Toilette und sogar einer Dusche ausgestattet. Die besondere Form der Wagen war beim Innenausbau die größte Herausforderung.

Sämtliche Möbel mussten angepasst und maßgefertigt werden. „Ohne die zahlreichen Spenden und tatkräftigen Helfer wäre das Projekt so nicht möglich gewesen“, sagt auch Fabian Eckhardt, Vorsitzender der Elterninitiative. Einen besonderen Dank richtet er dabei an die Gemeinde Alpen. Die habe das Projekt immer unterstützt und könne stolz darauf sein, den ersten und bislang einzigen Waldkindergarten im Kreis Wesel zu beherbergen.

Der Alltag der Waldkinder wird sich nach Angaben von Carlo Ridder allerdings durch die Rückzugsmöglichkeit nicht wesentlich ändern. Den allergrößten Teil des Tages werden die Kinder weiter in ihrem Wald verbringen. Die Bauwagen – so schön sie auch seien – würden in erster Linie als Schutzraum für extreme Witterungsbedingungen in Anspruch genommen – oder, um sich mal bei einer heißen Tasse Tee aufzuwärmen.