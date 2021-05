Jugendhilfeausschuss Rheinberg : Jugendliche sollen politisch mehr mitentscheiden

Ein akrobatischer Sprung eines Könners auf der Skateranlage am Jugendzentrum Zuff. An der Planung dieser Anlage waren damals Rheinberger Jugendliche beteiligt. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Die Stadt Rheinberg will etwas dafür tun, dass junge Leute stärker an politische Prozesse herangeführt werden. Sie nimmt nun an einem Projekt der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen teil.