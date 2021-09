Unternehmen in Rheinberg : Ein Test ermittelt, welche Pflanze die passende ist

Marie-Luise Fasse (v.l.) und Dirk Kerlen (beide CDU) sowie Tobias Dümmen, Bundestagsmitglied Sabine Weiss, Lisa Dümmen und Sonja Dümmen beim Verpacken einer Calathea. Foto: Uwe Plien

Eversael Sonja und Tobias Dümmen haben vor rund einem Jahr mit Green Me Up ein neues Unternehmen gegründet. Sie verschicken frische Pflanzen, die man online bestellen kann. Nach kurzer Zeit gehen bereits rund 30 Pakete pro Tag auf die Reise. CDU-Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss besuchte das Unternehmen in Eversael.

Mit Dümmen Orange, dem weltgrößten Züchtungs- und Vermehrungsunternehmen für Schnittblumen, Blumenzwiebeln, tropische Pflanzen, Topf- und Beetpflanzen und Stauden, haben Sonja und Tobias Dümmen nichts mehr zu tun. Sie haben das einstige Familienunternehmen mit heute mehr als 7000 Mitarbeitern verkauft. Das Ehepaar hat nur einen Steinwurf vom Firmensitz an der Dammstraße entfernt, an der Straße Am Steg, ein neues Unternehmen gegründet.

„Green Me Up“ mit sechs Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist ein Online-Handel für frische Pflanzen. Firmensitz ist ein komplett saniertes Banksteingebäude des Kruismannshofs – ein altes Gehöft, das früher den Großeltern von Tobias Dümmen gehörte. Jetzt sind links die stilvollen, durch Glasscheiben voneinander getrennten Büros der Mitarbeiter im modernen Industrie-Stil, und rechts stößt man auf alte Familienerbstücke in einem schicken Gastro-Raum mit Theke und großem Weinregal, gedacht zum Beispiel für kleine Firmenevents.

Die Devise von „Green Me Up“ lautet: Finde die Pflanze, die zu dir passt. Wer nicht weiß, welches Grün zu einem passt, kann einen Test durchlaufen. Was der Wahlomat im Bundestagswahlkampf ist, ist der – wenn an ihn so nennen will – Plantomat beim Pflanzenkauf. Dem Test unterzog sich auch CDU-Bundestagswahlkämpferin Sabine Weiss bei einem Besuch. Sie, so spuckte es der Computer aus, braucht Pflanzen, die wenig Pflege benötigen. Bei Dümmen (auch Tochter Lisa ist mit im Unternehmen) gehen bereits rund 30 Lieferungen pro Tag auf die Reise. Alles ist so verpackt, dass die Pflanzen keinen Schaden nehmen und die Erde im Topf bleibt.

(up)