Parteipolitik in Rheinberg : Die Kunst, die CDU zu einen

Ein nachdenklicher Wolfgang Gödeke bei der Jahreshauptversammlung der CDU in der Stadthalle. Der 54-Jährige traut sich zu, Ruhe in die Partei zu bringen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Wolfgang Gödeke ist neuer Vorsitzender des Stadtverbands Rheinberg. Er muss Ruhe in die Partei bringen und im Wahlkampf retten, was zu retten ist. Wie er das schaffen will.