DRK Alpen : Mehr als 100 Mal „angezapft“

Alpens Rotkreuzler würdigten in einer Versammlung langjährige Mitglieder und treue Blutspender. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Das DRK Alpen ehrte bei einer Versammlung treue Blutspender. Allein Andreas Reinken und Georg Wilke liegen im dreistelligen Bereich.

Der Alpener Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat bei seiner Ortsversammlung in der Fahrzeughalle zahlreiche Ehrungen vorgenommen. Ausgezeichnet wurden langjährige Mitglieder sowie vielfache Blutspender.

Insgesamt konnten bei den je vier Blutspendeterminen in Alpen und Veen im vergangenen Jahr 638 Spender begrüßt werden, darunter 58 Erstspender. „Um in allen Lagen Menschen helfen zu können, braucht es auch in Zukunft viele freiwillige Blutspender“, verdeutlichte der DRK-Ortsvereinsvorsitzende Rüdiger Kunst. Entsprechend freute er sich, gemeinsam mit Marie-Luise Kunst, treue Blutspender ehren zu dürfen: Einen echten Spitzenwert erreichte Andreas Reinken, der bereits 125 Mal Blut gespendet hat. Auch Georg Wilke liegt inzwischen im dreistelligen Bereich: 100 Mal ließ er sich zum Wohle anderer die Spritze ansetzen. Markus Ingenbleek und Thomas Köhler kommen auf 75 Spenden, Georg Henrichs hat 50 Spenden hinter sich und Marion Selchor, Angelika Sura und Maria van Beek immer schon 25.