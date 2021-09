Gastronomie in Rheinberg : Startschuss für die Kochschule im Weinhaus

Rheinberg Florian Hirschmann hat seine „Kochschule im Weinhaus“ eröffnet. Aus dem Weingeschäft von Lothar Gardemann, das seit 2020 geschlossen war, hat der Koch in kurzer Zeit ein Mini-Restaurant ohne echten Restaurantbetrieb gemacht.

Hirschmann hat schon viel von der Welt gesehen und in vielen Ländern gearbeitet und gekocht: in Deutschland und der Schweiz ebenso wie in Mexiko, in den USA, in Indien, Singapur, Laos, Vietnam, Tibet, China oder Belize beispielsweise. Mal hat er in einfachen Hostels Gästen das Frühstück zubereitet, mal stand er mit Messer, Schneebesen und Löffel in Spitzen-Hotels am Herd.