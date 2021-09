Evangelischer Kindergarten Budberg : Budberg hat jetzt eine „Schatzkiste“

Budberg Die kleine Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde an der Bischof-Roß-Straße hat jetzt einen individuellen Namen bekommen. Nach einem Gottesdienst am Sonntag wurde das Gebäude getauft.

Der neue Name des evangelischen Kindergartens war in den vergangenen Wochen wahrscheinlich das bestgehütete Geheimnis in Budberg. Am Sonntag wurde es nun endlich gelüftet. „Schatzkiste“ wird der evangelische Kindergarten künftig heißen. Mit Spannung warteten Kinder, Eltern und Freude am Sonntag vor dem Kindergarten und schauten, wie das große Banner mit Schriftzug und das vom Grafiker und ehemaligen Kindergarten-Vater Robert Leger entworfene Logo über dem Eingang ausgerollt wurde. Und wie es sich gehört, wurde der Kindergarten natürlich auf den neuen Namen getauft: mit Wasser, das die Knirpse an die Hauswand schütteten. Weniger spektakulär als die Champagnerflasche, die bei der Schiffstaufe am Bug zerschellt, aber nicht weniger feierlich für Kinder, Eltern, Erzieher und Gäste.