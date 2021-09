Nabu Kreisverband Kleve lädt ein : Workshops im Schaubauerngarten von St. Bernardin

Kreis Kleve/Sonsbeck Der Nabu Kreisverband Kleve lädt am Wochenende nach Sonsbeck-Wemb ein. Für die Teilnehmer geht es um Saatgut und alte Gemüsesorten.

Im Schaubauerngarten von St. Bernadin in Sonsbeck-Hamb seihen die Teilnehmer unter Anleitung von Kräuterpädagogin Katja Scharf am Samstag, 4. September, von 15 bis 17.30 Uhr dekoratives Papier, das sie in unterschiedlichen Formen und mit Saatgut ihrer Wahl aus dem Bauerngarten gestalten. Bei einem Rundgang durch den Garten werden zudem die Pflanzen, deren Samen zur Auswahl stehen, kurz vorgestellt. Gerne kann auch eigenes Saatgut verwendet werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro zuzüglich fünf Euro fürs Material.