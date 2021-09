Natur in Korschenbroich : Kräutertour zu Ständelwurz und Aronstab entlang der Triet

Korschenbroich Die Pfalnzenwelt an der Triet sollte am besten sich selbst überlassen bleiben. Das und mehr hörten die Teilnehmer einer geführten Kräuterwanderung durch das Gebiet.

Woran erkennt man den Breitblättrigen Ständelwurz? Gibt es am Ufer des Trietbachs auch Orchideen? Worauf macht intensiver Brennnesselbewuchs aufmerksam? Auf diese und viele weitere Fragen bekamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer von den Grünen organisierten Kräuterwanderung an der Triet eine Antwort. Die erfahrene Kräutersammlerin Ute Frey aus Korschenbroich und die Biologin Katharina Janetta hatten es nicht ganz leicht: Die allermeisten Pflanzen in der Auenlandschaft sind bereits verblüht, was ihre Bestimmung erschwerte. Der Aronstab trägt rote Früchte, die aus dem grünen Einerlei im Hannenwäldchen hervorstechen. Die Biologin warnte jedoch eindringlich vor dem Verzehr dieser giftigen Früchte. Der Verzehr bedeute vor allem für Kinder eine Gefahr.