DPSG-Stamm Phönix St. Anna ist in Wilgersdorf : Grüße aus dem Pfadfinderlager

Rheinberg RHEINBERG „In 14 Tagen um die Welt“ ist das Motto des Sommerlagers des Pfadfinderstammes Phönix St. Anna Rheinberg. 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sowie 13 Leiter und Leiterinnen befinden sind zur Zeit auf einer „Weltreise in einem Heißluftballon“.

Noch bis Samstag erleben sie eine spannende Zeit, jeden Tag ein anderes Land mit allen landestypischen Dingen. Einzig das Wetter könnte etwas trockener sein. Als Konsequenz des Hochwassers in der Eifel wurde das Lager kurzfristig umgeplant. Der Stamm hat seine Zelte nun in Wilgersdorf aufgeschlagen. Wer die Arbeit der Pfadfinder finanziell unterstützen möchte, kann sich per Mail an florian@dpsg-rheinberg.de melden. Dort gibt es Informationen zum Förderverein der Rheinberger Pfadfinder. Foto: DPSG