Kreativer Fleischer aus Korschenbroich : Metzger sucht Auszubildende per Film

Ann-Kathrin Schlosser ist im zweiten Ausbildungsjahr zur Lebensmittelverkäuferin im Fleischereihandwerk. Chefin Birgit Erkes leitet sie an. Foto: Bärbel Broer

Korschenbroich Lehrlinge für das Fleischer-Handwerk zu begeistern, ist nicht ganz so einfach, in Zeiten, in denen vegane Ernährung gerade unter jungen Menschen immer beliebter wird. Die Metzgerei Erkes in Glehn hat trotzdem Azubis gefunden - auf ganz kreative Weise.