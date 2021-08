Ehemaliger Bürgermeister von Korschenbroich : Hans-Ulrich und Gertraud Klose feiern Diamanthochzeit

Seit 60 Jahren verheiratet: das Ehepaar Klose. Foto: Klose

Korschenbroich Kennengelernt haben sie sich in der ehemaligen DDR, eine neue Heimat fanden sie in Korschenbroich: Und dort feiern sie auch ein nicht alltägliches Ehejubiläum.

Hans-Ulrich Klose ist ein Mensch, der Koninuität lebt. In der Politik – dem Kreistag des Rhein-Kreises gehörte von 1961 bis 2020 an –, aber auch privat: Vor 60 Jahren gaben er und seine Ehefrau Gertraud einander das Ja-Wort im Standesamt und in der evangelischen Kirche Korschenbroichs. Die Verbindung hat bis heute gehalten: Die Diamanthochzeit wird gefeiert.

Die Gertraud Klose wurde in Küstrin geboren, ihr Mann etwa 60 Kilometer entfernt in Rüdersdorf nahe Berlin. Kennengelernt hat sich das Paar in einer Apotheke in Falkensee, ebenfalls in der Nähe von Berlin: Gertraud Klose arbeitete dort als Praktikantin während ihres Pharmazie-Studiums, Hans-Ulrich Klose besorgte dort den Tee für seine Großmutter – die sich zunehmend wunderte, wie häufig und gerne ihr Enkel diese Aufgabe übernahm…

In Korschenbroich fanden sie eine neue Heimat. Denn Hans-Ulrich Klose war als junger Mann Mitglied der Ost-CDU und wegen Kontakten zur West-CDU in der damaligen DDR inhaftiert worden. Nach seiner Freilassung siedelte er 1957 mit mehreren Familienmitgliedern nach Korschenbroich um, wo sein Vater bereits eine Arbeit gefunden hatte. Gertraud Klose war nach dem Pharmaziestudium zunächst nach Bremen gegangen und kam nach. Während sie in Korschenbroich ihren Arbeitsplatz in der Apotheke fand, war Hans-Ulrich Klose nach einem Jura-Studium als Richter am Düsseldorfer Sozialgericht, später als Justiziar der Apothekerkammer Nordrhein tätig. Sein weiterer Werdegang war von der Politik geprägt – in der Stadt, im Rhein-Kreis und im Land NRW: Von 1966 bis 2005 war Hans-Ulrich Klose Mitglied des Landtags, 18 Jahre als dessen Vizepräsident. Von 1994 bis 1999 war er Korschenbroichs Bürgermeister.

Zu den gemeinsamen Interessen des Paares zählten Theater- und Konzert- und Ausstellungsbesuche. Auch der Sport kam früher nicht zu kurz: Gertraud Klose spielte Tennis, Hans-Ulrich Klose war in jungen Jahren als Schiedsrichter auf dem Fußballplatz aktiv.

Wenn das Ehejubiläum gefeiert wird, sind die Kinder Carola mit Ehepartner und Christoph mit Ehepartnerin sowie die drei Enkel Jakob, Philipp und Lutz dabei.

(NGZ)