Klagen über schlechte Mobilfunkverbindungen in Rheiberg : Vodafone-Mobilfunknetz in Budberg wurde modernisiert

In Budberg klagten Vodafone-Kinden verstärkt über schlechte Verbindungen. Foto: dpa/Peter Kneffel

Budberg Routinemäßigen Wartungs- und Modernisierungsarbeiten an der örtlichen Mobilfunkstation in Budberg seien am Montag nach zwei Wochen planmäßig vollendet worden, sagte ein Sprecher des Telekommunikations-Unternehmens.

Mobil telefonieren in Budberg? Fehlanzeige. „Da läuft schon seit Tagen nichts. Keine Verbindung“, meldeten RP-Leser und fragten sich, was da wohl los sei. Betroffen waren offenbar nur Vodafone-Kunden. Die Redaktion fragte beim Düsseldorfer Telekommunikations-Unternehmen nach.

Vodafone habe keinen Netzausfall im Bereich Budberg gehabt, teilte Unternehmenssprecher Volker Petendorf mit. Trotzdem könnten Mobilfunknutzer von Ausfällen betroffen gewesen sein. „Wir haben von Sonntag, 22. August, bis Montag, 6. September, vormittags die routinemäßigen Wartungs- und Modernisierungsarbeiten an der örtlichen Mobilfunkstation durchgeführt“, so Petendorf. Betroffen gewesen seien die Elektrotechnik und die Klimatechnik sowie die Anbindung der Station an das Stromnetz und an das weltweite Kommunikationsnetz für Telefonie und mobilen Datenverkehr beziehungsweise Internet.

„Dabei wurde vor allem auch die Richtfunkanbindung der Station erneuert und verstärkt – angesichts von jährlichen Steigerungsraten von rund 40 Prozent im mobilen Datenverkehr ein Muss, um die Kapazitäten und Internet-Geschwindigkeiten im Einzugsgebiet dieses Standortes weiter zu steigern.“ Während der Arbeiten habe die Station abgeschaltet werden müssen. Der Mobilfunkverkehr sei dann weitgehend über benachbarte Standorte umgeleitet worden, jedoch hätten sich bei einzelnen Kunden vorübergehende Einschränkungen nicht ganz vermeiden lassen.