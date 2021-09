Schulpolitik in Rheinberg : Amplonius-Gymnasium soll maximal fünf Züge haben

Rheinberg Das Amplonius-Gymnasium ist die einzige städtische Schule in Rheinberg, für die bisher keine feste Größe definiert worden ist. Nachdem die Bezirksregierung das moniert hat, soll das nun geändert werden.

Das nordrhein-westfälische Schulgesetz schreibt vor, dass der Schulträger (also bei Rheinberger Schulen die Stadt Rheinberg) die Größe seiner Schulen verbindlich festlegt. Das ist bei allen städtischen Rheinberger Schulen bereits vor Jahren erfolgt – mit Ausnahme des Amplonius-Gymnasiums. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat als zuständige Aufsichtsbehörde Ende Juni darauf aufmerksam gemacht, dass das so nicht geht. Rechtzeitig vor dem nächsten Anmeldeverfahren Anfang Februar 2022 muss nun für die Sekundarstufe I die Zügigkeit pro Jahrgang festgelegt werden. Dafür ist ein Ratsbeschluss sowie eine Beteiligung der Schulkonferenz des Gymnasiums – sie erfolgt am 28. Oktober – vorgeschrieben. Anschließend muss die Bezirksregierung als obere Schulaufsichtsbehörde den Ratsbeschluss genehmigen. Die nächste Sitzung des Rheinberger Rates ist am 5. Oktober, deshalb stand das Thema jetzt auf der Tagesordnung des Schulausschusses.