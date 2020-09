Kommunalwahl in Alpen : Die Partei provoziert mit Plakat-Botschaft

Kommunalwahl in Alpen

(bp) Die Partei hat auf ihre Plakate „Nazis töten.“ gedruckt. Diese Botschaft hat in Alpen für viel Aufregung gesorgt. Die Verwaltung sieht’s durch die Meinungsfreiheit gedeckt.

Die Grenze zwischen Satire und gutem Geschmack verläuft, wie man weiß, auf einem schmalen Grat. Und das Wahlplakat „Nazis töten.“, das Die Partei wie in anderen Städten des Landes auch mitten in Alpen aufgehängt hat, sorgt weiter für große Aufregung – nicht nur in den sozialen Kanälen. „Wir hatten jede Menge Anrufe und Mails von Leuten, die sich sehr darüber geärgert haben“, berichtet Ludger Funke, Wahlmanager und Chef des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung im Rathaus.