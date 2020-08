Kommunalwahl in Xanten, Alpen und Sonsbeck : Fast jeder Fünfte wählt schon vorher

Xanten Wenn am 13. September die Wahllokale öffnen, dürfte in Xanten, Alpen und Sonsbeck ein Fünftel der Wähler längst seine Stimme abgegeben haben. Auch Rheinberg meldet ein größeres Interesse an der Briefwahl.

Der Trend geht zur Briefwahl, und die Corona-Krise hat ihn weiter beflügelt. In Alpen, Sonsbeck und Xanten will rund ein Fünftel der Wahlberechtigten schon jetzt ihr Kreuzchen machen. In Rheinberg sind es auch mehr als sonst, doch ihr Anteil liegt noch deutlich niedriger als in den Nachbarkommunen. Die Zahl derjenigen, die ihre Entscheidung teils lange vor dem Wahlsonntag getroffen haben werden, wird aber überall noch weiter wachsen.



Alpen Schon jetzt ist die Zahl der Briefwähler deutlich höher als bei der Kommunalwahl 2014. Ludger Funke, Wahlmanager im Rathaus, spricht von einem „extremen“ Anstieg. Hatten vor sechs Jahren insgesamt 1598 Bürgerinnen und Bürger per Brief ihr Kreuzchen gesetzt, so sind’s diesmal bereits über 2340 also rund jeder vierte Wahlberechtigte. „Meine Prognose bis zum 13. September liegt bei bis zu 3500“, sagt Funke. Bis zum 11. September, 18 Uhr, kann der Antrag auf Briefwahl noch im Rathaus gestellt werden. Damit die Unterlagen rechtzeitig bei den ganz Kurzentschlossenen ankommen, bringen Mitarbeiter der Gemeinde ihn persönlich vorbei. „Die Briefwahl kann auch im Rathaus erledigt werden, dann muss man aber mit Wartezeit rechnen. Gerade ältere Menschen nehmen das in Anspruch. Kollegen geben gern Hilfestellung“, so Funke. Die Briefwahl-Vorstände treffen sich am Wahltag mittags im Rathaus und prüfen unter anderem, ob alle Wahlscheine unterschrieben sind. Dann werden die Briefwahlurnen mit den blauen Umschlägen in die jeweiligen Wahllokale gebracht.

Rheinberg Das Personal für den Wahlsonntag wird aufgestockt. Statt sechs sind’s nun acht Briefwahl-Vorstände. Ein Briefwahl-Vorstand besteht aus sechs Personen. So sind 48 Frauen und Männer im Einsatz. Und die können sich auf einen anstrengenden Nachmittag und Abend einstellen, wie Wahl-Sachbearbeiterin Silvia Retz meint. Knapp 3840 Briefwahl-Anträge (rund 15 Prozent) waren bis Donnerstagnachmittag eingegangen. Retz rechnet mit mehr als 5000 solcher Stimmabgaben. Bei der letzten Kommunalwahl hatten 3900 Rheinberger per Brief gewählt.

Sonsbeck Auch in der kleinsten Gemeinde im Kreis Wesel geht der Trend zum Brief. 2014 hatten 997 Personen diese Möglichkeit favorisiert, aktuell sind’s schon 1410 (fast 20 Prozent) . „Meine kalkulierte Größe liegt bei um die 2000“, sagt Markus Janßen, Leiter des Wahlbüros. Das wäre eine Verdopplung. Geplant wird mit zwei Briefwahl-Vorständen. Ausgezählt wird dezentral in den 13 Wahllokalen. Jansen weist daraufhin, die Kreuzchen mit Kugelschreiber und nicht mit Bleistift zu machen. „Nicht radierfähig, heißt das im Amtsdeutsch.“

Xanten 4179 Bürger haben die Unterlagen für die Briefwahl beantragt, das sind rund 23 Prozent der 18.391 Wahlberechtigten. Es sind schon jetzt deutlich mehr als bei den vergangenen beiden Wahlen: Bei der Kommunalwahl 2014 hatten 2580 Menschen ihre Stimme per Brief abgegeben, 2019 bei der Europawahl waren’s 2700.