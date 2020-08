CDU-Wahlwerbung in Grefrath, Netttal, Tönisvorst und der Region : Wirbel um CDU-Wahlplakat mit Schützen

Grefrath/Nettetal/Tönisvorst Drei Schützenkönige und CDU-Mitglieder sollen für die Union bei Brauchtums- und Heimatvereinen auf Stimmenfang gehen. Andere Parteien kritisieren die „Instrumentalisierung“. Auch in Schützenkreisen sorgt das Plakat für Kritik.

In Schützenkreisen ist man wenig begeistert von dem Wahlplakat, die CDU sieht es gelassen. Der CDU-Kreisverband Viersen wirbt derzeit mit einem großflächigen Plakat um Wählerstimmen. Auf dem Plakat zu sehen sind drei Schützenkönige in vollem Ornat samt Königsketten. Bei den Dreien handelt es um die CDU-Mitglieder Manfred Wolfers jun. aus Mülhausen, Christoph Seidel aus Vorst und Philipp Heks aus Hinsbeck. Wolfers und Heks kandidieren bei der Kommunalwahl am 13. September für den Viersener Kreistag. Wolfers will zudem wieder in den Grefrather Gemeinderat gewählt werden.