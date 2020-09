Spende an Rheinberger Förderverein : Kreativer Einsatz für das Hospiz

Antje Kremer-Adams (re.) und Andrea Maria Hermanns engagieren sich für das Hospiz. Foto: AKA

(up) Die beiden ehrenamtlichen Helferinnen Antje Kremer-Adams und Andrea Maria Hermanns stellen selbst Marmeladen und Pralinen her und verklaufen sie. Den Erlös spneden sie dem Förderverein des Hospiz Haus Sonnenschein in Rheinberg.

Drei Jahre hatte Antje Kremer-Adams Marmeladen und Pralinen hergestellt und den Erlös von fast 10.000 Euro an das Hospiz „Haus Sonnenschein“ in Rheinberg gespendet. Die Spenden wurden unter anderem genutzt, um schwer erkrankten Menschen ihre letzten Wünsche zu erfüllen.

Ob ein Weihnachtsbaum im Zimmer oder ein letzter Tag am Meer, das Team versucht, alles möglich zu machen. Aus gesundheitlichen Gründen habe sie das Marmeladen-Projekt nicht weiterführen können, sagt Antje Kremer-Adams jetzt. Durch einen Zufall lernte sie allerdings Andrea Maria Hermanns aus Menzelen kennen, und so entstand die Idee, das Projekt wieder gemeinsam zum Leben zu erwecken.

Andrea Maria Hermanns kümmert sich nun größtenteils um die Herstellung der leckeren Marmeladen und Antje Kremer-Adams wird zum Herbst wieder Pralinen kreieren. Die Damen würden sich allerdings über Spenden von Obst, Gelierzucker und auch über Material für die Herstellung von Pralinen freuen. Auch Gläser sind jederzeit willkommen.

Einen Obstspender konnte Hermanns schon gewinnen. Thomas Luft, Inhaber der Edeka-Märkte in Alpen und Borth, unterstützt die beiden Frauen. Aber auch viele private Haushalte haben Obst aus dem eigenen Garten gestiftet. Die selbst hergestellten Leckereien werden ab sofort zum Verkauf angeboten. Termine und Orte werden noch bekanntgegeben.