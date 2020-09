Feuerwehreinsatz am Rhein bei Eversael : Ölfilm im Rhein-Nebenarm eingedämmt

Mit Ölschlängeln konnte ein Übertritt des Öls in den Rhein verhindert werden. Foto: Feuerwehr Rheinberg

Eversael () Die Einheit Pelden der Rheinbeger Feuerwehr hatte am Montag einen Einsatz auf einem Nebenarm des Rheins im Auskiesungsgebiet in Eversael. An der Einsatzstelle wurde ein Ölfilm auf dem Wasser entdeckt, der eingedämmt wurde. Mit „Ölschlängeln“ wurde der betroffene Bereich abgeschottet, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

