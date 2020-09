Schanzenhof in Alpen : Ministerin für Landwirtschaft besucht Bio-Hof

Alpen Der Schanzenhof ist einer von 30 ökologischen Leitbetrieben in NRW und an vielen Projekten beteiligt. Neu ist eine unterirdische Bewässerungsanlage, die von Pumpen betrieben wird, die mit Solarstrom laufen.

Am Sonntag, 6. September, besucht NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser den Schanzenhof in Alpen. Der Demeter-Hof engagiert sich stark für die Weiterentwicklung des Öko-Landbaus: Er ist einer von 30 ökologischen Leitbetrieben in Nordrhein-Westfalen und an verschiedenen Projekten beteiligt – unter anderem zum Ressourcenschutz, zur Klimarelevanz von Milchviehbetrieben und zur Weide-Genetik. Beim neuesten Pilot-Projekt geht es um die wassersparende, ressourcenschonende Bewässerung – einem Thema von hoher Aktualität nach den extremen Trockenphasen in den zurückliegenden Jahren: Seit diesem Sommer unterhält der Schanzenhof eine Pilotanlage zur Bewässerung unter der Erde, die mit Hilfe solarversorgter Pumpen betrieben wird. Im Rahmen der landesweiten Aktionstage Ökolandbau informiert sich Landwirtschaftsministerin Heinen-Esser über dieses und weitere innovative Projekte auf dem Schanzenhof. Am Nachmittag findet hier auch eine öffentliche Führung zum gleichen Thema statt.