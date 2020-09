Gesundheit in Alpen : Physio-Patienten werden immer jünger

Gesundheit in Alpen

Erfolgreiche Unternehmerin: Andrea Seuss (50) führt ihre Praxis in Alpen inzwischen seit 25 Jahren. Prävention wird immer wichtiger. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Andrea Seuß hat sich vor 25 Jahren als Physiotherapeutin in Alpen selbstständig gemacht. Seither ist es für ihre Praxis immer aufwärts gegangen. Doch die Corona-Krise war ein Einbruch, von der sich das Unternehmen allmählich erholt.

Als Andrea Seuß 1995 im Alter von gerade mal 25 Jahren die Physiotherapie-Praxis ihrer damaligen Chefin Ursula Krieger übernommen hatte, ahnte sie noch nichts davon, dass das der Beginn einer wunderbaren Geschichte war. Inzwischen hat sie ein zwölfköpfiges Team an ihrer Seite und einen Stammkundenanteil von mehr als 50 Prozent.

Um orthopädischen und chirurgischen Behandlungen vorzubeugen, gewinnt bei immer mehr Patienten die Prävention an Bedeutung. „Die Menschen möchten im Alter gesund bleiben und häufig auch die Menge ihrer Medikamente reduzieren“, erklärt Andrea Seuß, die in diesem Monat ihr Praxisjubiläum feiert.

Knie, Rücken und Hüfte sind nach wie vor die Körperpartien, die die meisten Patienten in ihre Praxis kommen lassen. Grund für Beschwerden ist in den meisten Fällen eine überwiegend sitzende oder stehende Tätigkeit. „Immer nur sitzen oder immer nur stehen ist falsch. Wer zum Beispiel beruflich viel sitzen muss, sollte zumindest darauf achten, seine Sitzposition immer wieder mal zu verändern“, rät Andrea Seuß, die vor kurzem ihren 50. Geburtstag gefeiert hat.

Eine Veränderung macht die Physiotherapeutin in der Altersstruktur aus: „Wir spüren natürlich den demografischen Wandel, die Altersgruppe der 50- bis 60-Jährigen ist am häufigsten vertreten. Aber inzwischen kommen immer mehr Kinder, die aufgrund von Haltungsstörungen oder motorischen Problemen behandelt werden müssen.“ Hinzu kommen zunehmend auch mehr junge Menschen, weil Belastungen im Beruf größer werden und das nicht das Folgen bleibt.

In den zurück liegenden 25 Jahren ging es für die Praxis immer nur bergauf, auch wenn sich im Laufe der Jahre zwei weitere Physiotherapeuten im Ortskern niedergelassen haben. Die erste Krise traf die Praxis an der Lindenallee, wie viele andere Gewerbe auch, in diesem Frühjahr. Corona stoppte die Aufwärtskurve.