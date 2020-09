Ehrenamtsforum : Sparkasse zahlt mehr als 200.000 Euro an Vereine aus

Norbert Kubik, Andrea Kabs-Schlusen, Frank-Rainer Laake und Heinz Geßmann (v.l.n.r.) zogen die Lose. Foto: SAN

Rheinberg Große Freude herrschte beim Förderverein des Kindergartens St. Evermarus in Borth, beim TuS 08 Rheinberg und beim Kindergarten St. Nikolaus in Orsoy. Sie gewannen je 250 Euro, die die Sparkasse am Niederrhein jetzt verloste.

