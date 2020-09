Höhere Zahlen in Moers, Voerde, Dinslaken und Neukirchen-Vluyn : Sieben Neuinfektionen im Kreis Wesel

Kreis Wesel Die Corona-Zahlen im Kreis Wesel sind wieder leicht ansteigend. Sie kletterten von Montag auf Dienstag um sieben auf nunmehr 1205 Fälle. Neuinfektionen gab es in vier der 13 Kommunen des Kreises Wesel: in Dinslaken, Moers, Neukirchen-Vluyn und Voerde.

Die Anzahl der bestätigten Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Wesel ist leicht angestiegen. Waren am Montag fünf Fälle gemeldet worden, so hat das Gesundheitsamt des Kreises Wesel am Dienstag, 1. September, 12 Uhr, sieben neue Infektionen gemeldet. Drei neue Fälle werden für Moers ausgewiesen, zwei für Voerde und jeweils einer für Dinslaken und Neukirchen-Vluyn. Damit gab es, wie auch am Montag, nur in vier von 13 Kommunen des Kreises bestätigte Neuinfektionen.