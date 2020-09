Kulturprojekte Niederrhein in Rheinberg : Improvisierter Jazz auf dem Bröcking-Hof in Winterswick

Improvisierter Jazz auf dem Bröcking-Hof in Winterswick

Kulturprojekte Niederrhein in Rheinberg

Michal Skulski (Saxophon), Jonas Gerigk (Kontrabass) und Steffen Roth (Schlagzeug) trete am Sastag in Rheinberg auf. Foto: Frank Schindelbeck

Rheinberg Mit Konzerten des Jazz-Trios Skulski-Gerigk-Roth (Michal Skulski, Saxophon, Jonas Gerigk, Kontrabass, und Steffen Roth, Schlagzeug) meldet sich der Verein Kulturprojekte Niederrhein um den emsigen Vorsitzenden Rüdiger Eichholtz zurück.

Am Samstag, 5. September, 20 Uhr, gibt das Trio zusammen mit seinen Gästen André Meisner (Saxophon, Duduk) und Hovannes Magaryan (Duduk) ein Hofkonzert auf dem Bröckinghof von Antje und Peter Prangenberg am Winterswicker Weg 1 in Winterswick.