Am Underberg-Stammhaus : Oldtimerrallye macht Halt in Rheinberg

Moritz Underberg reichte auch der Besatzung dieses alten Opel Präsente und gab ihnen einen Firmenstempel. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Die 1. Oldtimerrallye des AMC Duisburg Klassik startete am Sonntagmorgen in Duisburg und legte auch einen Stopp am Underberg-Stammhaus in Rheinberg ein. Dort erhielten die Fahrer auch einen Stempel für ihr Kursbuch.