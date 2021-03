Kostenpflichtiger Inhalt: Innenstadtentwicklung in Rheinberg : Anwohner der Wallstege kritisieren Grundstücksverkauf

Dieses Grundstück hat die Stadt an das Kommunale Wasserwerk verkauft, das dort eine Geschäftsstelle bauen möchte. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Die Stadt Rheinberg hat den schmalen Grünstreifen an der Wallstege an das Kommunale Wasserwerk (KWW) verkauft, das dort eine Geschäftsstelle bauen möchte. Die Stadt habe die Fläche zu günstig abgegeben, sagen Anlieger. Was der Bürgermeister dazu sagt.