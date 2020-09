Kommunalwahl 2020 : Warteschlangen an den Wahllokalen

Sabrina Schoof, Moni Schulze und Kerstin Mengel (von links) im Wahllokal Alte Kellnerei. Foto: Uwe Plien

Rheinberg In Rheinberg strömten die Wähler schon vormittags in die Wahllokale. An der St.-Peter-Grundschule bildeten sich lange Schlangen und auch in der Alten Kellnerei hatten die Wahlhelfer viel zu tun.

RHEINBERG Auch die Katholische Grundschule St. Peter in Rheinberg ist ein Wahllokal bei der Kommunalwahl. Genauer gesagt: das ehemalige Gebäude der St.-Peter-Schule, in dem seit dem Umzug der Einrichtung in das benachbarte Gebäude vor einem Jahr die Betreuung der Grundschule untergebracht ist. Um 11 Uhr hatte sich dort schon eine lange Warteschlange auf dem Schulhof gebildet. Wegen der Coronaschutzbestimmungen läuft diesmal alles etwas langsamer. Die Frauen und Männer, ausgestattet mit Wahlzettel, Personalausweis und viele auch mit eigenem Kugelschreiber, nehmen es gelassen, reihen sich mit vorgeschriebenem Abstand ein und warten, bis sie zunächst in den Flur und dann in den Raum vorgelassen werden, wo die Wahlhelfer sitzen und die Urnen stehen.

Stunden später, gegen 16 Uhr, in der Alten Kellnerei am Innenwall: Auch dort strömen die Wähler noch reichlich. Sie werden von Sabrina Schoof, Moni Schulze und Kerstin Mengel freundlich empfangen. „Bisher war die Resonanz hier gut“, sagt Sabrina Schoof. Das lässt auf eine gute Wahlbeteiligung hoffen.