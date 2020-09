Verkehrsunfall in Rheinberg : Zwei Verletzte nach Zusammenstoß auf Kreuzung

Rheinberg In Rheinberg sind zwei Autos zusammengestoßen, als eines der beiden Fahrzeuge auf der Moerser Straße nach links in die Rheinberger Straße abbiegen wollte. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Rheinberg sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein Mann mit seinem Auto auf der Moerser Straße (B57) in Richtung Wesel gefahren und hatte nach links in die Rheinberger Straße (B510) abbiegen wollen. Dabei habe er ein Fahrzeug übersehen, das ihm entgegen gekommen sei, berichtete die Polizei. Auf der Kreuzung seien beide Autos zusammengestoßen. Dabei seien der Mann (25) und die Fahrerin (57) des anderen Wagens verletzt worden. Rettungswagen hätten sie in Krankenhäuser gebracht. Die Autos seien nicht mehr fahrbereit gewesen und hätten abgeschleppt werden müssen. Es sei erheblicher Sachschaden entstanden.