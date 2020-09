Ausbildungsstart in Alpen : Neue Auszubildende bei Norgren

Alpen Norgren bildet schon seit Jahrzehnten aus. Am deutschen Hauptsitz des international aufgestellten Unternehmens in Alpen an der Bruckstraße haben die diesjährigen gewerblichen Neuzugänge jetzt ihre Ausbildung im Unternehmen begonnen. Für die Kaufleute fing der Start ins Arbeitsleben bereits Anfang August statt.

Nach der Arbeitssicherheitsunterweisung ging es am ersten Arbeitstag noch etwas lockerer zu, mit Kennenlernspielen, einem gemeinsamen Mittagessen und Polaroids, die die Auszubildenden zur Erinnerung an den ersten Tag dieses neuen Lebensabschnitts mit nach Hause nehmen durften. Abgeschlossen wurde der Tag mit einem großen Betriebsrundgang. Von Anfang an werden die Auszubildenden bei Norgren auch mit hochaktuellen Themen wie „Industrie 4.0“ konfrontiert: „Wir möchten den Anforderungen der Zukunft gerecht werden und vermitteln unseren Auszubildenden zusätzliche Inhalte von Industrie 4.0,“ so Otter. „Dazu gehören unter anderem das Programmieren von Cobots (kollaborativen Robotern) und das Anwenden additiver Fertigungsverfahren wie 3D-Druck.“

Ganz neu bietet Norgren in Alpen als einziges Unternehmen im Umkreis die Zusatzqualifikation „Additive Fertigungsverfahren“ an. Diese Qualifikation kann im viertenLehrjahr erlangt werden, und Hakan Cakir wird als erster Auszubildender bei Norgren dieses Jahr den Weg in die Industrie- und Handelskammer Velbert antreten, um dort sein Fachgespräch abzulegen. Während des Lockdowns im Frühjahr ging die Ausbildung bei Norgren auch weiter, als die Berufsschulen geschlossen hatten. Die Norgren-Auszubildenden montierten ihren eigenen 3D-Drucker und konstruierten für ihn ein Gehäuse zur Steuerung der Drucke, inklusive Minicomputer, Kamera, Beleuchtung und Filamentabroller. Zum Schutz vor dem Coronavirus druckten die Auszubildenden Masken und konstruierten einen Handwaschtimer.