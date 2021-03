Thema im Bau- und Planungsausschuss Rheinberg : Underberg plant ein Parkhaus an der Kamper Straße

Rheinberg Die Semper-Idem-Underberg AG möchte auf ihrem Betriebsgelände an der Kamper Straße nahe des Underberg-Turms in der Innenstadt ein vollautomatisiertes Parkhaus errichten und betreiben.

Eine entsprechende Bauvoranfrage sei bereits im Sommer 2020 bei der Verwaltung eingegangen, schreibt die Stadt in der Unterlage, die in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Dienstag, 23. März, 17 Uhr, in der Stadthalle Thema sein wird. Hintergrund der Anfrage sei eine mögliche Nutzungsänderung der Fabrikhalle (zwischen Turm und Palais gelegen) in Büroräume. Dadurch müsse das Unternehmen weitere Stellplätze auf dem Grundstück nachweisen. Underberg hat die Stadt um eine planungsrechtliche und denkmalrechtliche Beurteilung gebeten. Auf dem Grundstück befindet sich bereits ein Parkplatz mit 46 Stellplätzen, der werktags von 17 bis 7 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen auch der Öffentlichkeit als Parkplatz dient (für diese Zeiten als öffentliche Verkehrsfläche gewidmet). Das geplante Parkhaus soll auf vier Ebenen bei einer Höhe von zehn Metern insgesamt 96 Autos Platz bieten. Die Grundfläche beträgt dabei 22,80 Meter mal 18,40 Meter. Nähere Details über die Gestaltung seien der Stadt bisher nicht bekannt, heißt es. Nach einer ersten planungsrechtlichen Einschätzung wäre das Vorhaben als untergeordnete Nebenanlage zulässig. Denkmalrechtlich bestehen zunächst ebenfalls keine grundsätzlichen Bedenken, jedoch wären noch weitere Abstimmungen über Höhe und Gestaltung notwendig. Eine abschließende Beurteilung erfolge erst im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. Die Verwaltung befürwortet den Bau des Parkhauses.