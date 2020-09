Kulturinitiative Schwarzer Adler Rheinberg : Endlich wieder Live-Musik im Adler

Rheinberg-Vierbaum Das Projekt 12-4-2 lockte allerdings nur 40 Zuhörer in den Saal in Vierbaum. Auf der Bühne standen die Gitarristen Thomas Blug und Ben Granfelt, der Bassist Martin Engelien und der Schlagzeuger Berni Bovens.

Endlich wieder Live-Musik im Schwarzen Adler nach dem Lockdown: Ernst Barten und sein Team der Kulturinitiative hatten alles Erdenkliche und Vorgeschriebene bewältigt, um den Adler musikalisch wieder in Gang zu bringen. Mit dem Projekt 12-4-2 (zwölf Gitarrensaiten, vier Basssaiten, zwei Drum-Sticks) mit den Gitarristen Ben Granfelt (Leningrad Cowboys, Wishbone Ash) und Stratocaster-Ass Thomas Blug, Bassist Martin Engelien (Klaus Lage Band, Go Music) und Schlagzeuger Berni Bovens wurde auf hochkarätige Musiker gesetzt. Angesichts der tollen Besetzung war es nicht zu verstehen, dass sich nur knapp 40 Zuschauer in dem für 90 Leute ausgelegten Saal eingefunden hatten.