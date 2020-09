Umweltaktion : Dutzende sammeln Müll vom Xantener und Rheinberger Rheinufer

Xanten/Rheinberg Die deutschlandweite Müll-Sammelaktion entlang des Rheins fand auch in Xanten und Rheinberg viele Freiwillige. Mit rund 70 Teilnehmern waren es in Xanten mehr als im Vorjahr.

Dutzende Menschen haben am Samstag in Xanten entlang des Rheins Müll aufgesammelt. „Der Abfall hat in der Landschaft und im Wasser nichts zu suchen“, sagte Carsten Fröhlich vom Naturschutzbund (Nabu) Xanten. Der Müll lande sonst über den Rhein im Meer, und es dauere Jahre, bis sich zum Beispiel Zigarettenkippen zersetzten. Bei Getränkedosen vergingen sogar 200 Jahre, bei Plastikflaschen 450 Jahre.

Nicht nur in Xanten, sondern entlang des gesamten Rheins wurde am Samstag Müll aufgesammelt, auch in anderen Kommunen in NRW, in den Niederlanden und in der Schweiz. Dazu hatten die Organisatoren der Aktion RhineCleanUp aufgerufen, zu Deutsch: Rheinsäuberung. In Xanten wurde das Müllsammeln vom Nabu organisiert. Er stellte Greifzangen, Säcke und Container. Fröhlich schätzte die Zahl der Teilnehmer auf rund 70. Damit seien es noch einmal mehr als 2019. „Ich bin begeistert von der Resonanz.“