Alpen : Nikolausmarkt wirft seine Schatten voraus

Alpen Am Mittwoch werden die Hütten für den Weihnachtsmarkt aufgebaut. Daher steht der Rathausplatz nicht zum Parken zur Verfügung.

Anlässlich des Nikolausmarktes, der am Samstag, 7. Dezember, von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 18 Uhr stattfindet, wird der Rathausplatz zum Aufstellen der Hütten von Mittwoch, 4. Dezember, 7 Uhr an bis Donnerstag, 5. Dezember, um 17 Uhr gesperrt. Für den Nikolausmarkt selber wird der Rathausplatz zudem am Samstag ab 7 Uhr bis einschließlich Montag, 9. Dezember, um 16 Uhr gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, für diese Zeit auf andere Parkplätze im Ort auszuweichen. Die Verwaltung bittet um Verständnis. Der Wochenmarkt findet wie gewohnt am Freitag, 6. Dezember, von 14 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz statt.