Alpen : SPD mit eigenem Bürgermeisterkandidaten

Alpen Noch steht nicht fest, auf wen sich die Genossen in Alpen verständigen werden.

„Wir müssen noch das endgültige Okay unseres favorisierten Kandidaten abwarten, und dann müssen ja auch unsere Mitglieder ihr Votum abgeben“, sagte Zimmermann, der im Frühjahr dieses Jahres an die Spitze des SPD-Ortsvereins getreten ist. Das Amt des Vorsitzenden hatte Fraktionschef Banemann bis dahin in Personalunion ausgefüllt. Über ihren Kandidaten ließen sich die Genossen noch nicht viel entlocken. Auf die Frage, ob er aus Venn komme, kam ein entschiedenes „Auf gar keinen Fall“. Und fachlich bringe der Kandidat Empfehlungen mit. „Er kennt Verwaltung von innen und außen“, so Zimmermann.