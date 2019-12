Theater in der Rheinberger Stadthalle : Bis der Wahnsinn leise lacht

Turbulente und temporeiche Komödie „Eine Stunde Ruhe“ begeistert das Publikum in der Rheinberger Stadthalle.

Jeder kennt sie: Die Tage, in deren Verlauf die Erkenntnis reift, besser im Bett geblieben zu sein. Einen dieser Tage erlebt Michel (Timothy Peach) in der Komödie „Eine Stunde Ruhe“, die am Montag als Produktion der Konzertdirektion Landgraf in der Rheinberger Stadthalle aufgeführt wurde.