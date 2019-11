Kranenburg : Nikolausmarkt verspricht Gemütlichkeit

Im Saal des Bürgerhauses, außerdem auf der Bühne des Museumsplatzes, gibt es wieder ein buntes Programm mit ganz viel Musik. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kranenburg Weihnachtliche Stimmung gibt es im historischen Ortskern der Grenzgemeinde. Im Bürgerhaus und in der Mühlenstraße veranstalten die Gemeinde und der Verkehrsverein den 34. Großen Nikolausmarkt für Groß und Klein.

„Gemütlichkeit“, das war das Zauberwort beim Pressetermin zur Vorstellung des 34. „Großen Nikolausmarktes“, den die Gemeinde Kranenburg gemeinsam mit dem Verkehrsverein Kranenburg am Samstag, 7. Dezember von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember von 11 bis 19 Uhr veranstaltet. An der Gestaltung des traditionellen Nikolausmarktes im und um das Bürgerhaus werde sich wenig verändern, meinten Bürgermeister Günter Steins und seine Mitarbeiter Markus Schlegel und Silke Dückerhoff, „aber es soll noch gemütlicher werden.“

Ein Beispiel: „Auch in diesem Jahr wird auf dem Museumsplatz, eingerahmt von einem reichhaltigen gastronomischen Angebot, wieder eine Außenbühne zusätzlich zur Bühne im Bürgerhaus aufgebaut. Die gemütliche Atmosphäre durch rustikale Sitzgelegenheiten und liebevoll geschmückte Verkaufsstände lädt bei einem heißen Getränk, einer Waffel oder bei Oliebollen zum Verweilen ein.“ Zum Auftakt am 7. Dezember werden um 13 Uhr sechs Kindergärten Weihnachtsbäume schmücken. Danach wird der Nikolausmarkt eröffnet.

Info Wissenswerts zum Nikolausmarkt Tage Der Nikolausmarkt findet am 7. Dezember von 13 bis 21 Uhr statt. Am Sonntag, 8. Dezember, geht es von 11 bis 19 Uhr weiter. Orte Veranstaltungsorte sind das Bürgerhaus und die Mühlenstraße. Programm Ein umfangreiches Rahmenprogramm soll die Besucher erfreuen.

Auf der Bühne des Museumsplatzes wird es Aufführungen, Advents- und Weihnachtsliedersingen und weihnachtliche Musik geben. Im Saal des Bürgerhauses Katharinenhof ertönen ab 14.30 Uhr weihnachtliche Klänge, eine Tanzschule wird auftreten, und um 18 Uhr erklingt das Turmblasen vom Mühlenturm mit dem Ensemble RheinMaasBrass. Schon ab 13 Uhr können die Kinder im Bürgerhaus mit dem Train-Stop-Team basteln. Das Museum Katharinenhof ist in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weiter geht es am Sonntag, 8. Dezember, ab 11 Uhr auf der Museumsplatz-Bühne mit der Öffnung der Weihnachtsbuden in der Mühlenstraße und der weihnachtlichen Stände im Bürgerhaus. Auch hier sorgt das Ensemble RheinMaasBrass für weihnachtliche Musik. Mehr als 50 Händler und Handwerker haben sich angesagt.

Im Saal des Bürgerhauses beginnt das Programm ab 12 Uhr mit Auftritten des Musikvereins Kranenburg, der Tanzschule Veronika van Donzel und der Ballettschule Kranenburg. Ein Highlight für die Kinder verspricht die Ankunft des Nikolauses samt seines Gefolges mit der Kutsche um 17.30 Uhr. Die Wegstrecke des heiligen Mannes geht über die Große Straße und Mühlenstraße. Im großen Saal des Bürgerhauses wird St. Nikolaus mit Knecht Ruprecht empfangen. Sie werden an alle Kinder Nikolaustüten verteilen. Auch am Sonntag gibt es ab 11 Uhr die beliebte Bastelstube, und auch das Museum ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Für die Dauer des Nikolausmarktes kann auch der Mühlenturm am Ende der Mühlenstraße kostenlos besichtigt werden.

„Lassen Sie sich einfangen von dem Charme und der einzigartigen Atmosphäre dieses mit viel Liebe zum Detail ausgestatteten Nikolausmarktes in der vorweihnachtlichen Zeit“, sagte Bürgermeister Günter Steins. „Und vor allem, es soll gemütlich werden“, ergänzte der Bürgermeister.