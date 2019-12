Rheinberg : Einblicke in das Leben an der Europaschule

Einblicke in das Leben an der Europaschule

Der Informationstag an der Rheinberger Schule mit Workshops und Führungen war gut besucht.

Einen umfassenden Eindruck in moderne pädagogische Arbeit erhielten Eltern und neugierige Viertklässler an der Europaschule Rheinberg. Die gut besuchte Informationsveranstaltung hielt für jede Interessenlage etwas bereit: Zukünftige Schülerinnen und Schüler konnten Workshops in unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel in Naturwissenschaften, Sprachen oder Kunst besuchen, während ihre Eltern von Schulleiter Norbert Giesen und der Abteilungsleiterin für die Jahrgangsstufe fünf, Frau Vanhouttem, über Ziele, Methoden und Konzepte der Europaschule informiert wurden.