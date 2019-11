Advent in Grevenbroich : Neue Hütten beim Nikolausmarkt in Wevelinghoven

Neue Hütten beim Nikolausmarkt in Wevelinghoven

Advent in Grevenbroich

Wevelinghoven Der traditionelle Nikolausmarkt lockt am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, zum Seniorenzentrum Sankt Martinus, Klosterweg 1. Feuerschalen sorgen in und vor dem Haus für vorweihnachtliche Stimmung.

Die Werbe- und Interessengemeinschaft, WIG, hat die Außengastronomie wetterfest in einem großen Zelt untergebracht. Dort gibt es Glühwein, Kinderpunsch, heißen Kakao und weitere Getränke sowie Reibekuchen, Wurst, Pommes und frischen Waffeln. Erstmals finden Besucher in diesem Jahr fünf Weihnachtshütten im Außenbereich. Alle sind gefüllt mit Krippen, Holzarbeiten und Weihnachtsdeko. Auch das „Denkhaus“ nebenan ist in diesem Jahr mit einer ganz besonderen Ausstellung wieder dabei und öffnet seine Pforte.