Wahlkampf in Alpen : SPD Alpen will im Kampf gegen Kiesabbau punkten

Die SPD in Alpen will, dass jedes Haus, unter dem Salz abgebaut wird, mit Messmarken versehen wird.

Im September 2020 sind Kommunalwahlen. Doch der Wettbewerb um die Gunst der Wähler hat längst begonnen. Die SPD will mit dem Einsatz gegen negative Folgen der Rohstoffgewinnung in und um Alpen punkten. Kies und Salz stehen ganz oben auf der Agenda. Und Barrierefreiheit im öffentlichen Raum fordert sie wie Dienstagabend im Bauausschuss mit Nachdruck.

Beim Kies setzen die Genossen auf die Klage des Kreises Wesel im Konzert mit einigen Kommunen, darunter Alpen und Rheinberg, gegen den im Sommer verabschiedeten Landesentwicklungsplan (LEP). Vornehmlich die Bedarfsermittlung der Fördermenge beziehungsweise die Verlängerung des Versorgungszeitraumes um fünf auf 25 Jahre sollen rechtlich hinterfragt werden. Die Genossen setzen auch parteipolitisch an und werfen der CDU-Landtagspolitikerin Charlotte Quik (Hamminkeln) vor, mit ihrer Zustimmung zum LEP gegen die Interessen ihrer niederrheinischen Heimat gestimmt zu haben. Der Vorschlag, in bereits ausgekiesten Seen noch tiefer zu graben, so die SPD, gehe in die falsche Richtung. „So produziert man zum Verlust von Landschaft noch eine Gefahr fürs Grundwasser“, so die SPD.