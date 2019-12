Alpen : Marienstift-Bewohner werden mobiler

21 Sponsoren machten die Anschaffung des Fahrzeugs finanziell möglich. Ausflüge für die Bewohner des Pflegeheims sind jetzt viel leichter möglich. Mit der Einsegnung wurde der Ford Transit seiner Bestimmung übergeben.

Für den besonderen Anlass hatten sich die Mitglieder des Bewohnerbeirats im Altenwohnheim Marienstift an der Ulrichstraße in Alpen etwas Besonders einfallen lassen. Gemeinsam sangen sie ein selbst verfasstes Lied mit den Zeilen „Wir danken heut’ den Spendern für den neuen Bus. Damit lässt’s sich gut reisen bei uns am Niederrhein (...). Ein riesengroßes Danke für diese gute Tat.“