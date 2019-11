Aus den Stadtteilen : Nikolausmarkt ohne die Narrenzunft

Krefeld Am ersten Adventswochenende ist Nikolausmarkt in Uerdingen. Im Vorfeld gab es Ärger zwischen Veranstalter und einem Verein.

Am ersten Adventswochenende öffnet der Nikolausmarkt in Uerdingen seine Tore. An beiden Tagen wird viel Abwechslung geboten. Höhepunkt ist dabei der Besuch des Sinterklaas (wir berichteten), der am Samstag, 30. November, gegen 15 Uhr am Steiger eintreffen wird. Auch neun gemeinnützige Vereine werden sich auf dem Markt präsentieren und Selbstgemachtes oder Selbstgebackenes anbieten. Nicht dabei sind diesmal die Mitglieder der Braunschweiger Narrenzunft (BNZ), die traditionell am Grill stehen und die Besucher mit Würstchen versorgen.