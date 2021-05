Musikvereine in Alpen : Hitparade der kreativsten Musikvideos ist angelaufen

Beim Wettstreit nach Noten sind witzig-kreative Videos gefragt, aber auch klassische Beiträge haben eine Chance. Foto: Musikverein

Alpen Der Musikverein Menzelen hat alle Instrumentalisten in Alpen zu einem Wettbewerb nach Noten eingeladen. Eine Jury kürt die Sieger in den einzelnen Kategorien.

Der Musikverein Menzelener veranstaltet für alle Alpener Instrumentalisten einen Wettbewerb nach Noten und sucht den lustigsten, fantasievollsten, einfallsreichsten oder kunstvollsten musikalischen Beitrag. Bei dem Wettbewerb können alle Musiker von Jung bis Alt mitmachen – entweder solo oder als Familie beziehungsweise Gruppe. Voraussetzung ist, dass die Corona-Schutzregeln eingehalten werden können.

Alle Musiker, die in Alpen wohnen oder einem Alpener Verein angehören, sind angesprochen, einen kreativen Video-Beitrag einzureichen. Dabei sei es unerheblich, ob die Akteure bisher nur drei Töne oder bereits ein anspruchsvolles Stück spielen können, so der Veranstalter. Die Teilnehmenden könnten ihren Vortrag mit Kreativität füllen und das Publikum beispielsweise in die Welt des Zirkus’ oder ins Märchenland entführen.

Der Beitrag könne aber auch ganz klassisch gehalten werden oder sich an ein Musical anlehnen. „Die Musiker sollen sich frei entfalten“, so der Vorsitzende des Musikvereins Menzelen, Malte Kolodzy. „Wir möchten möglichst viele Menschen erreichen, und das Ganze soll allen Spaß machen. Der lustigste, fantasievolle und einfallsreiche Auftritt ist genauso willkommen wie ein kunstvoller Solo-Beitrag“, so der Vorsitzende.

Eine unabhängige Jury, der die Vorsitzende des Musik- und Literaturkreises in Alpen, Kerstin Pieper, Menzelens Ortsvorsteher Edgar Giesen und der niederländische Dirigent Harrie Boers angehören, wird die eingehenden Beiträge in vier verschiedene Kategorien einstufen und die besten Einsendungen prämieren. Hierbei werden Spielerfahrung bis zwei Jahre, Spielerfahrung von zwei bis vier Jahren, Spielerfahrung ab vier Jahren und die Kategorie Familie/Gruppe in die Bewertung mit einbezogen. Einsendeschluss ist Sonntag, 6. Juni.