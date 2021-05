Bürgermonitor : „Diese Baustelle ist eine Katastrophe“

Rheinberg Die Innenstadtsanierung in Rheinberg ist weitgehend abgeschlossen. Auf der letzten Etappe in der Gelderstraße gibt es aber noch richtig Ärger. Geschäftsleute sind sauer auf die Stadt. Die zeigt Verständnis; es sei einiges schiefgelaufen.

Myriam Kuckmann vom Lohnsteuerhilfeverein an der Gelderstraße 35 bringt auf den Punkt, was sie und ihre Nachbarn denken: „Man hat den Eindruck, die ganze Baustelle vor unseren Türen ist eine einzige Katastrophe.“ Mal werde gearbeitet, mal nicht. Straße auf, Straße wieder zu. Dann hätten die Arbeiter sie über die komplette Breite aufgerissen, so dass niemand mehr wusste, wo er laufen sollte. Ein Arbeiter habe gesagt, so eine verkorkste Baustelle habe er seit 26 Jahren nicht gehabt.

„Wir haben wirklich massive Probleme“, so Bärbel Nußbaum von der Fußpflege Nußbaum-Herzig-Kreische an der Gelderstraße 39. Die Geschäfte seien zwischenzeitlich kaum erreichbar gewesen. „Die Stufen waren so hoch, dass vor allem ältere Kunden kaum noch reingekommen sind“, sagt ihre Kollegin Sabrina Kreische. Erst auf massives Drängen hin sei Sand angeschüttet worden. Ihr stecke immer noch der Schreck in den Knochen, weil es in den vergangenen zwei Wochen zu gleich drei schweren Stürzen gekommen sei. Zwei Passanten hätten sich Knochenbrüche zugezogen, erst am Mittwoch sei eine Frau so übel gefallen, dass ein Notarzt kam und sie ins Krankenhaus gebracht wurde. „Der Notarzt war total sauer und hat nur gesagt, diese Baustelle müsste man sofort stilllegen“, so Bärbel Nußbaum.