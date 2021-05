Stadtentwicklung in Alpen : Zur Hoffnung ist nur noch Erinnerung

Alpen Seit mehr als vier Jahren war der Gasthof Zur Hoffnung, über Jahrzehnte Herzstück des dörflichen Lebens in Alpen, geschlossen. Nun ist er abgerissen. Die Redaktion hat die letzten Wochen der markanten Immobilie im Bild festgehalten.

Nach der Operation am offenen Herzen ist eine gewaltige Wunde zurückgeblieben. Ein ungewohntes Bild, das vielen Alpenern, die an ihrem alten Ortsbild hängen, in der Seele wehtut. Auf der freien Fläche an der Ecke Ulrichstraße / Lindenallee Kostenpflichtiger Inhalt soll in gut einem Jahr ein moderner Drogeriemarkt (Rossmann) entstehen , dazu knapp 50 Wohnungen in zentraler Lage.

Noch während der Abriss-Arbeiten am Gasthaus haben sich Alpener mit ausgeprägten Heimatgefühlen Kostenpflichtiger Inhalt Erinnerungsstücke an die „gute Alte Zeit“ gesichert wie den Tresen, hinter dem „Tante Maria“ Nepicks Bier gezapft hat, oder die Kostenpflichtiger Inhalt Leuchtreklame „Zur Hoffnung“, die nun am Haus der Pfadfinder in Nepicks Garten leuchtet. Damit die Erinnerung an den beliebten Gasthof nicht erlischt, hat die RP-Redaktion die letzten Woche und Tage im Bild festgehalten, bis kein Stein mehr auf dem anderen stand. Rossmann hat den Heimatfreunden zugesichert, beim Bau der Filiale dafür zu sorgen, dass in der Fassade Platz bleibt für einen Stein des Gedenkens an das alte Alpen und die Hoffnung, die nun nur noch Erinnerung ist.