Ehrenamt in Alpen : Alpen schränkt Verwendung des Heimatpreisgeldes ein

Die Politik war mehrgheitlich der Meinung, dass bei der Spende des Martinskomitees für Flutopfer der Gedanke zum Teilen zu weit gefasst war. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Weil ein Martinskomitee seinen Anteil am Heimatpreis für Flutopfer bei Erftstadt gespendet hatte, hat der Rat jetzt die Regeln verschärft. Die Partei hat die Angelegenheit öffentlich gemacht.

Der Rat will am Ende des Jahres wieder einen Heimatpreis verleihen und damit zum vierten Mal in Folge herausragendes ehrenamtliches Engagement auszeichnen. Darüber gab‘s im Rat keinen Dissens. Allerdings klang die Preisvergabe vom Ende des vorigen Jahres unterschwellig mit Misstönen nach. Die Verwaltung hatte eine redaktionelle Änderung für die Verleihungsgrundlagen vorgeschlagen. Demnach sollen die künftigen Preisträger verpflichtet werden, das Geld aus dem Heimatpreis – es kommt vom Land – nur für einen Zweck auszugeben, „den der Verein beziehungsgweise die Institution hauptsächlich verfolgt“.

Hintergrund war offenbar die Praxis eines der sechs Alpener Martinskomitees, das das Preisgeld über „Die Partei“ an Flutopfer in der Region um Erftstadt gespendet hatte. „Das hat einigen nicht gefallen“, sagte Bürgermeister Thomas Ahls. Er bekannte, dass auch ihm das missfallen habe. Nach seiner Auffassung sei der Preis verliehen worden, weil die „Kleinsten in der Gemeinde“ davon profitieren würden.

Damit stand der Bürgermeister nicht allein. Einzig Matthias Schuscik machte sich im Rat dafür stark, den vorgeschlagenen Passus anders zu fassen, um Preisträgern, ausdrücklich auch die Möglichkeit einzuräumen, den Heimatpreis für „gemeinnützige Zwecke“ zu verwenden. Die Partei habe die Spende des Martinskomitees an die Fluthilfe vor Weihnachten „im Sinne der Transparenz“ öffentlich gemacht und sich über die kritischen Reaktionen gewundert. „Auch Solidarität mit Flutopfern steht in der Tradition des Teilens“, so Schuscik. „Und die Flutgebiete sind auch Heimat.“

Der Heimatpreis der Gemeinde Alpen war Ende Dezember zu gleichen Teilen, je 2500 Euro, an die Tafel und an die sechs Martinskomitees gegangen. Jedes Komitee hat 416,67 Euro erhalten.

(bp)