Dienstleistungsbetrieb Rheinberg : Altglascontainer haben einen neuen Standort

Der neue Altglascontainerstandort an der Lindenstraße am Annaberg. Foto: DLB Foto: DLB

Rheinberg Die Stadt Rheinberg gibt drei Standorte an der Wallstege, an der Gerhard-van-Clev-Straße und an der Ahornstraße auf und hat einen neuen an der Lindenstraße geschaffen.

Weil das Kommunale Wasserwerk (KWW) an der Wallstege bald ein neues Wohn- und Geschäftshaus baut, ist der dortige Altglascontainer-Standort ersatzlos aufgelöst worden. Ob dort wieder Container aufgestellt werden können, wenn das Haus fertig ist, ist noch unklar. Die Altkleidercontainer wurden im Laufe der Woche abgeholt.

Aufgrund verkehrstechnischer Gegebenheiten hätten auch die beiden Altglascontainer-Standorte an der Ahornstraße sowie an der Gerhard-van-Clev-Straße aufgegeben werden müssen, teilte die Stadt mit. An der Lindenstraße in Höhe der Hausnummer 24 ist ein Ersatzstandort gefunden worden. Dort steht bereits seit einigen Wochen ein Altkleidercontainer.

Bürger und Bürgerinnen werden gebeten, keine Säcke mit Altkleidern oder Glasflaschen neben volle Container zu stellen. Eine Übersicht über die bestehenden Container-Standorte findet sich auf der Internetseite der Stadt Rheinberg unter dem Link https://www.rheinberg.de/de/dienstleistungen/standorte-altkleidercontainer/.

(up)