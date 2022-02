Nach einem Aufruf der Polizei in Rheinberg : Radfahrer meldet sich nach dem Reitunfall in Budberg

Der Reitunfall ereignete sich auf dem Krähenkamp in Budberg, der durch die Felder führt. Foto: Rainer Kaußen/Kaußen, Rainer

Budberg Nach dem Sturz einer Reiterin in der Nähe des Krähenkamps in Budberg am vergangenen Sonntag (wir berichteten) hatte die Polizei mögliche Zeugen des Unfalls gebeten sich zu melden. Jetzt meldeten sich gleich zwei Personen: eine Zeugin und der Radfahrer, dessen Klingeln beim Überholvorgang das Pferd der 27-jährigen Reiterin aufgescheucht haben soll.

Nach dem Sturz einer Reiterin in der Nähe des Krähenkamps in Budberg am vergangenen Sonntag (wir berichteten) hatte die Polizei mögliche Zeugen des Unfalls gebeten sich zu melden. Jetzt meldeten sich gleich zwei Personen: eine Zeugin und der Radfahrer, dessen Klingeln beim Überholvorgang das Pferd der 27-jährigen Reiterin aufgescheucht haben soll. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stellen die beiden den Sachverhalt anders da, als von der Reiterin angegeben.Das Verkehrskommissariat prüfe nun den tatsächlichen Hergang. Die Ermittlungen dazu dauerten jedoch noch an.

Die Rheinbergerin war am Sonntrag gegen 15.20 Uhr mit einem Pferd auf der Straße Krähenkamp in Budberg in Richtung der umliegenden Felder unterwegs. Ein Fahrradfahrer überholte sie ca. 100 Meter hinter dem Ortsausgang. Dabei soll er permanent geklingelt haben. Dadurch habe sich das Pferd erschreckt und sei samt Reiterin nach links von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt.

Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde die Reiterin dabei unter dem Pferd eingeklemmt. Der Radfahrer fuhr weiter Richtung Rheinberg, ohne sich um die Frau zu kümmern. Sie wurde später ins Krankenhaus gebracht. Dem Pferd gelang es allein, wieder aufzustehen.

