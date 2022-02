Digitalisierung auf dem Lande : Alpen nimmt auch die digital „grauen Flecken“ in den Blick

Alpen will untersuchen lassen, was es kostet, auch die ans schnelle Netz zu bringen, die mit mehr als 30 aber weniger als 100 Mbits surfen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Alpen Neues Förderprogramm vom Bund zur Digitalisierung des ländlichen Raum: Alpen will prüfen lassen, ob nahezu alle Haushalte gigabit-fähig ans Glasfasernetz gehen sollen.

Die Gemeinde Alpen geht in Sachen Digitalisierung im Herbst daran, im ländlichen Außenbereich die unterversorgten „weißen Flecken“ zu tilgen und Glasfaserkabel zu verlegen, um alle Haushalte flott zu machen, die heute noch unter 30 Mbit surfen. Doch die Gedanken im Rathaus gehen inzwischen weiter. Es sollen möglicherweise auch die „grauen Flecken“ in Angriff genommen werden.

Denn es gibt eine neue Förderrichtlinie des Bundes zum Gigabit-Ausbau. In den sogenannten grauen Flecken kommen weniger als 100 Mbit an. Der Bund habe angekündigt, so heißt es in der Vorlage für den Rat, dass die „Aufgreifschwelle vom nächsten Jahr an systematisch auf 200 Mbit angehoben werden soll“. In diesem Zuge könnten dann nahezu alle Haushalte erreicht werden, die bis dahin noch nicht gigabitfähig erschlossen sind.